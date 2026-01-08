ترامب ينتقد مشروع قانون صلاحيات الحرب ويهاجم أعضاء الكونجرس

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع قانون صلاحيات الحرب الذي يمنع إدارته من استخدام القوة العسكرية ضد فنزويلا دون تفويض من الكونجرس الأمريكي.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، اليوم الخميس، إنه ينبغي للجمهوريين أن يخجلوا من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا للتو مع الديمقراطيين في محاولتهم سلب سلطاتنا في القتال والدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لا ينبغي أبدًا انتخاب سوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، وراند بول، وجوش هاولي، وتود يونغ لمناصبهم مرة أخرى".

وأكد ترامب أن هذا التصويت يعيق بشكل كبير الدفاع عن النفس والأمن القومي الأمريكي، ويعوق سلطة الرئيس باعتباره القائد الأعلى.

ووصف أعضاء مجلس الشيوخ بالاغبياء، قائلا: "على أية حال، وعلى الرغم من “غبائهم”، فإن قانون صلاحيات الحرب غير دستوري، وينتهك تمامًا المادة الثانية من الدستور".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن جميع الرؤساء ووزارات العدل التابعة لهم قبله قرر أنه غير دستوري، مؤكدًا أنه مع ذلك، سيتم إجراء تصويت أكثر أهمية في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل حول هذا الموضوع بالذات.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، الموافقة بأغلبية 52 صوتا مقابل 47 على قرار من شأنه أن يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواصلة القيام بأي عمل عسكري إضافي في فنزويلا دون تفويض من الكونجرس.