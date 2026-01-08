إعلان

الدنمارك ترحب بالحوار مع أمريكا بشأن جزر جرينلاند

كتب : مصراوي

11:51 م 08/01/2026

أمريكا والدنمارك

(أ ب)

رحبت الدنمارك بعقد اجتماع مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لمناقشة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتجددة لوضع جزيرة جرينلاند الاستراتيجية والغنية بالمعادن الواقعة في القطب الشمالي تحت السيطرة الأمريكية.

وقال وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن لقناة "دي آر" الدنماركية: "هذا هو الحوار الضروري، كما طلبته الحكومة مع حكومة جرينلاند".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرح، أمس الأربعاء، بأن اجتماعا حول جرينلاند سيُعقد الأسبوع المقبل، دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بموعد الاجتماع أو مكانه أو المشاركين فيه.

وقال روبيو للصحفيين في مبنى الكابيتول (الكونجرس): "لست هنا للحديث عن الدنمارك أو التدخل العسكري. سألتقي بهم الأسبوع المقبل، وسنجري تلك المحادثات معهم حينها".

وصرحت وزيرة خارجية جرينلاند، فيفيان موتزفيلدت لقناة "دي آر" قائلة : "لا شيء سيتقرر بخصوص جرينلاند بدون جرينلاند. بالطبع سنكون حاضرين. ونحن من طلبنا عقد الاجتماع".

