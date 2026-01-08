"سنضربهم بقوة".. ترامب يهدد إيران بالجحيم بسبب المتظاهرين

وكالات

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بردّ قاسٍ إذا استهدفت المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين للتظاهر ضد النظام.

وقال ترامب، في مقابلة مع مقدم البرامج الإذاعية المحافظ هيو هيويت: "أبلغتهم أنه إذا بدأوا في قتل الناس، وهو ما يميلون إلى فعله خلال أعمال الشغب… فسوف نضربهم بقوة شديدة".

وعندما أشار المحاور إلى أن العشرات قُتلوا خلال الاحتجاجات، ردّ ترامب بأن بعض هذه الوفيات ناتج عن حالات تدافع وليس بالضرورة بسبب قوات إنفاذ القانون.

وأضاف ترامب: "لست متأكدًا من أنني أستطيع تحميل شخص ما المسؤولية عن ذلك، لكن… تم تحذيرهم بقوة شديدة — أقوى حتى مما أتحدث به معك الآن — أنه إذا فعلوا ذلك فسيدفعون ثمنًا باهظًا".

وعندما طُلب منه توجيه رسالة إلى المحتجين المناهضين للحكومة في إيران، قال ترامب: "يجب أن تشعروا بقوة تجاه الحرية… أنتم أشخاص شجعان. إنه لأمر مؤسف ما حدث لبلادكم. كانت بلادكم دولة عظيمة".

وعند سؤاله عمّا إذا كان سيلتقي رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، أوضح ترامب أنه لا يعتزم القيام بذلك في الوقت الحالي.

وقال: "تابعته، ويبدو شخصًا لطيفًا، لكنني لست متأكدًا من أن اللقاء سيكون مناسبًا في هذه المرحلة".

وأضاف: "أعتقد أننا يجب أن نترك الجميع يتحركون، ونرى من سيبرز في النهاية".