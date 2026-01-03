أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه تهم جنائية إلى نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، مؤكدة أنه سيُحاكم أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك.

ووفقًا للائحة الاتهام، يواجه مادورو عدة تهم، من بينها: التآمر لارتكاب جرائم تتعلق بـ"إرهاب المخدرات"، بالإضافة إلى التآمر لاستيراد مادة الكوكايين إلى الولايات المتحدة، وكذلك حيازة أسلحة رشاشة وأجهزة تدميرية، والتآمر لحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة تدميرية بهدف استخدامها ضد الولايات المتحدة.

تفاصيل التهم الموجهة لمادورو

التهمة الأولى: التآمر على الاتجار بالمخدرات المرتبط بالإرهاب خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2025، على الاتجار بكميات كبيرة من الكوكايين تُقدَّر بخمسة كيلوجرامات أو أكثر، وكذلك ارتكاب الأفعال مع العلم والقصد بتقديم دعم مالي مباشر أو غير مباشر لمنظمات مُصنَّفة كمنظمات إرهابية أجنبية.

التهمة الثانية وتمثلت في التآمر على استيراد الكوكايين إلى الولايات المتحدة، والتآمر على استيراد مادة الكوكايين إلى داخل الولايات المتحدة، وتصنيع وتوزيع وحيازة الكوكايين مع العلم أو الاعتقاد بأنه سيُهرَّب إلى الولايات المتحدة أو إلى مياهها الإقليمية، بالإضافة إلى تصنيع وتوزيع وحيازة الكوكايين على متن طائرات مسجَّلة في الولايات المتحدة.

التهمة الثالثة تمثلت في حيازة واستخدام أسلحة رشاشة وأجهزة تدميرية، من خلال استخدام وحمل وحيازة أسلحة نارية، من بينها أسلحة رشاشة وأجهزة تدميرية، وارتكاب هذه الأفعال أثناء تنفيذ جرائم الاتجار بالمخدرات أو دعمًا لها.

التهمة الرابعة وتمثلت في التآمر على حيازة واستخدام أسلحة رشاشة وأجهزة تدميرية، والتآمر على حيازة واستخدام أسلحة رشاشة وأجهزة تدميرية في سياق الأنشطة الإجرامية المنسوبة إليه.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن بلاده نفذت "عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا"، أسفرت عن إلقاء القبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، وقال ترامب، إن الولايات المتحدة نجحت في تنفيذ الضربة واعتقال مادورو، مشيرًا إلى أنه جرى نقلهما جوًا إلى خارج البلاد.

وأضاف ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أن العملية نُفذت بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية، لافتًا إلى أن تفاصيل إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مع عقد مؤتمر صحفي في الساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم بمنتجع "مار-أيه-لاجو".

وجاء في لائحة الاتهام أن هذا الفساد "يملأ جيوب المسؤولين الفنزويليين وعائلاتهم، بينما يفيد أيضاً الإرهابيين العنيفين المتورطين في تجارة المخدرات الذين يعملون دون عقاب على الأراضي الفنزويلية والذين يساعدون في إنتاج وحماية ونقل أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة".

