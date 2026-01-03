إعلان

أنجيلينا جولي تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابي غزة -(صور)

كتب : أحمد عبدالمنعم

07:28 م 03/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    أنجيلينا جولي تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابي غزة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت الفنانة العالمية أنجيلينا جولي على زيارة مستشفى المحور بمدينة السادس من أكتوبر صباح اليوم السبت، على هامش زيارتها الرسمية لمصر، لمتابعة جهود الدعم الإنسانى والتضامن مع الشعب الفلسطينى وتفقد أوضاع عدد من المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مصر.

وتواجدت النجمة العالمية، التي تشغل منصب مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالقاهرة اليوم بعد جولتها في العريش ومعبر رفح بالأمس لتفقد المساعدات الإنسانية التي تقدم للفلسطينيين.

وخلال جولتها بالمستشفى التي تستقبل العديد من المصابين الفلسطينيين، أشادت بالدور الكبير التي تقوم به مستشفى المحور للمصابين وشددت الفنانة العالمية على أهمية التعاون الدولي والمحلي في تقديم الدعم للفلسطينيين.

كما طالبت بضرورة توفير الدعم المستمر للاجئين والنازحين، مشيرة إلى أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية هو أمر أساسي في مساعدة هؤلاء الأشخاص على استعادة حياتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنجيلينا جولي مستشفى المحور السادس من أكتوبر الشعب الفلسطينى

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة