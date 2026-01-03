أنجيلينا جولي تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابي غزة -(صور)

استعدادًا لصيف 2026.. وزير الكهرباء ومحافظ الشرقية يتفقدان محطة محولات

اليوم الأول.. لجنة انتخابات الوفد: "سرى الدين" و"هيكل" يتقدمان بأوراق ترشحهما

حرصت الفنانة العالمية أنجيلينا جولي على زيارة مستشفى المحور بمدينة السادس من أكتوبر صباح اليوم السبت، على هامش زيارتها الرسمية لمصر، لمتابعة جهود الدعم الإنسانى والتضامن مع الشعب الفلسطينى وتفقد أوضاع عدد من المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مصر.

وتواجدت النجمة العالمية، التي تشغل منصب مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالقاهرة اليوم بعد جولتها في العريش ومعبر رفح بالأمس لتفقد المساعدات الإنسانية التي تقدم للفلسطينيين.

وخلال جولتها بالمستشفى التي تستقبل العديد من المصابين الفلسطينيين، أشادت بالدور الكبير التي تقوم به مستشفى المحور للمصابين وشددت الفنانة العالمية على أهمية التعاون الدولي والمحلي في تقديم الدعم للفلسطينيين.

كما طالبت بضرورة توفير الدعم المستمر للاجئين والنازحين، مشيرة إلى أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية هو أمر أساسي في مساعدة هؤلاء الأشخاص على استعادة حياتهم.