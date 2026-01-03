أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الأحد على كافة أنحاء الجمهورية، حيث توقعت أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا مع فرص لتكون الصقيع على المرزوعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 19 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية 19 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 درجة وشمال الصعيد 20 درجة، و جنوب الصعيد 25 درجة.