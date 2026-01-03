كيف يفكر الأهلي لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية الحالية؟

حدد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطالبه لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "ييس توروب طلب من إدارة الأهلي التعاقد مع أحد الثنائي لويس مونتيانو لاعب سي إف آر كلوج الروماني، بيتر كريستينسن مهاجم فايكنج النرويجي لتدعيم مركز رأس الحربة".

وأضاف: "الأهلي صرف النظر عن التعاقد مع الروماني لويس مونتيانو، نظرًا لقيمة اللاعب الكبيرة وهو ما سيعيق الصفقة رغم المحادثة التي جمعت بين النادي ووكيل المهاجم، بينما تظل إمكانية النظر في إمكانية ضم كريستنسن قائمة".

واختتم المصدر: "الأهلي اقترح في الوقت ذاته أسماء أخرى للنظر فيها من بينها يلتسين كامويش نجم ترمسو النرويجي، إلا أن النادي لم يتحرك تجاهها حتى الوقت الراهن".

