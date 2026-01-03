صعب هزيمتها.. حارس الكاميرون السابق يشيد بأداء مصر في أمم أفريقيا

"أردت أن يحترم بلدي".. قصة تمرد حارس الكاميرون في أمم أفريقيا 1988 على

أشاد جوزيف أنطوان بيل، حارس مرمى الكاميرون السابق، بأداء منتخب مصر في دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025، وتأهلها إلى دور الـ16 من الفوز على زيمبابوي وجنوب أفريقيا والتعادل مع أنجولا.

وقال أنطوان بيل في تصريحات خاصة لمصراوي: "مصر، فأعجبني أداؤها في المباراة الأولى، رغم أنها كانت المرشحة للفوز، وتأخرت بهدف، لكنها حافظت على هدوئها ولعبت بثقة ودون توتر، وفي النهاية فازت".

وأضاف: "في المباراة الثانية لعبت بعشرة لاعبين، ومع ذلك حافظت على تقدمها. لذلك أعتقد أنهم سيكونون فريقاً صعب الهزيمة".

واختتم أنطوان: "لديهم فريق جيد، تشكيلة قوية، منضبطة جداً، ولم يستقبلوا أي هدف، وهذا أمر إيجابي للغاية، وبالتالي لديهم فرصة حقيقية".

