كشف الفنان أحمد فتحي عن الملصق الدعائي الرسمي لفيلم "مؤلف ومخرج وحرامي" عبر حسابه على "فيسبوك"، استعدادا لعرضه بالسينمات شهر يناير الجاري.

تصدر أحمد فتحي بوستر الفيلم وبجانبه الفنانة مي كساب، وكتب: "استنونا في فيلم مؤلف ومخرج وحرامي.. في كل سينمات مصر يوم 14 يناير".

كواليس فيلم "مؤلف ومخرج وحرامي"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول قصة كاتب سينمائي يدعى بلبل يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، ولكنه يتعرض لحدث كبير يقلب مسار حياته، ويؤثر على علاقته بزوجته خبيرة التجميل وعلى عائلته وأصدقائه.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من ميمي جمال، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، تأليف ميشيل منير، إخراج أسامة عمر.

الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"

يشارك النجمان أحمد فتحي ومي كساب في الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" بطولة الفنان هشام ماجد والفنان شيكو والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

هيفاء وهبي تقص فستانها على المسرح أمام جمهور حفلها في بيروت

والدة آسر ياسين تنظم عرضا لفيلمه "إن غاب القط" بحضور صديقاتها (فيديو)