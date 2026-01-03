إمام عاشور يتحدث عن مباراة منتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا

أكد إمام عاشور لاعب منتخب مصر الأول، على أهمية المباراة المقبلة للفراعنة أمام بنين، في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال عاشور في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف": "نخوض كل مباراة في أمم أفريقيا كأنها مباراة نهائية، لذا نجحنا في احتلال صدارة ترتيب مجموعتنا، على حساب منتخبات كبيرة مثل جنوب أفريقيا".

وأضاف: "الأهم في الوقت الحالي هى مباراة دور ال 16 أمام بنين، نركز بشكل كبير على هذا اللقاء، جميع المنتخبات المشاركة في البطولة تقدم مستويات كبيرة ولم يعد هناك منتخبات ضعيفة في القارة السمراء، في ظل تطور كل المنتخبات باستمرار".

وتابع: "نعلم قوة المنافسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، لكننا جاهزون لمواجهة أي منتخب في الفترة المقبلة، هدفنا هو التتويج بلقب البطولة وحصد اللقب الثامن للفراعنة في أمم أفريقيا".

موعد مباراة مصر وبنين

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب بنين، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

