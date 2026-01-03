مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

0 1
18:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

برايتون

2 0
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

إمام عاشور يتحدث عن مباراة منتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

06:22 م 03/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (4)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (2)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (5)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 15 صورة
    لقطة طريفة في مران منتخب مصر (11)
  • عرض 15 صورة
    لقطة طريفة في مران منتخب مصر (6)
  • عرض 15 صورة
    لقطة طريفة في مران منتخب مصر (7)
  • عرض 15 صورة
    لقطة طريفة في مران منتخب مصر (4)
  • عرض 15 صورة
    لقطة طريفة في مران منتخب مصر (8)
  • عرض 15 صورة
    لقطة طريفة في مران منتخب مصر (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد إمام عاشور لاعب منتخب مصر الأول، على أهمية المباراة المقبلة للفراعنة أمام بنين، في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وقال عاشور في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف": "نخوض كل مباراة في أمم أفريقيا كأنها مباراة نهائية، لذا نجحنا في احتلال صدارة ترتيب مجموعتنا، على حساب منتخبات كبيرة مثل جنوب أفريقيا".

وأضاف: "الأهم في الوقت الحالي هى مباراة دور ال 16 أمام بنين، نركز بشكل كبير على هذا اللقاء، جميع المنتخبات المشاركة في البطولة تقدم مستويات كبيرة ولم يعد هناك منتخبات ضعيفة في القارة السمراء، في ظل تطور كل المنتخبات باستمرار".

وتابع: "نعلم قوة المنافسة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، لكننا جاهزون لمواجهة أي منتخب في الفترة المقبلة، هدفنا هو التتويج بلقب البطولة وحصد اللقب الثامن للفراعنة في أمم أفريقيا".

موعد مباراة مصر وبنين

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب بنين، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

أقرأ أيضًا:

كيف يفكر الأهلي لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية الحالية؟

منافسة رباعية.. المغرب تقترب من استضافة مونديال 2029

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وبنين موعد مباراة مصر وبنين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

(تغطية خاصة).. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا.. أصداء عالمية وتطورات حية