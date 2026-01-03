هل انتشر السرطان في قرية دراجيل؟.. صحة المنوفية تحسم الجدل ببيان رسمي

المنوفية- أحمد الباهي:

أثار عدد من أهالي قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعد مناشدات متكررة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها بتدخل عاجل من الجهات المعنية، مؤكدين انتشار حالات إصابة بالسرطان بين أبناء القرية، ومطالبين بتكثيف حملات الكشف الطبي والوقوف على أسباب ما وصفوه بـ"الظاهرة المقلقة".

وفي المقابل، أصدرت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، بيانًا تفصيليًا للرد على تلك المخاوف، أكدت فيه أن ما يتم تداوله بشأن انتشار واسع للأورام لا يستند إلى أرقام أو وقائع دقيقة، مشددة على أن القرية تخضع بالفعل لرقابة صحية مستمرة ضمن المبادرات الرئاسية للكشف المبكر.

وأوضحت المديرية، أن قرية دراجيل، التي يبلغ عدد سكانها نحو 24 ألفًا و544 مواطنًا، تنفذ بها مبادرات الكشف المبكر عن الأورام بصورة منتظمة، حيث جرى فحص 14 ألفًا و109 مواطنين من الفئات المستهدفة، وأسفرت النتائج عن إحالة 517 حالة لإجراء فحوصات متقدمة لأورام القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا.

وأكد البيان أن نتائج الفحوصات أثبتت إيجابية 7 حالات فقط بالأورام، مع تسجيل 247 حالة سلبية لأورام القولون، وهو ما اعتبرته المديرية مؤشرًا على فاعلية الكشف المبكر ودوره في الاطمئنان على الحالة الصحية العامة للمواطنين.

وفي محاولة لاحتواء القلق الشعبي، أشارت مديرية الصحة إلى استمرار الدفع بفرق طبية متنقلة داخل القرية، حيث تحرك فريق طبي بالناحية البحرية بدراجيل خلال الأسبوع الماضي، ضمن خطة موسعة لتكثيف العمل الميداني بالمناطق ذات الكثافة السكانية.

ولم يقتصر الرد على الجانب العلاجي فقط، إذ أعلنت المديرية تنفيذ حملات وقائية موسعة بالتنسيق بين إدارات الوقائي، ومراقبة الأغذية، وصحة البيئة، ومكافحة الأمراض المعدية، شملت المرور على المنشآت الغذائية ومصادر المياه داخل القرية.

وأسفرت الحملات عن المرور على 17 منشأة غذائية، وتحرير 26 محضر مخالفة متنوعة، وسحب 6 عينات أغذية للفحص، مع إعداد 12 مذكرة غلق إداري للمنشآت غير الملتزمة، فيما أكدت نتائج التحاليل مطابقة العينات للمواصفات القياسية.

كما سحبت عينات مياه من محطات وشبكات مياه القرية، وأثبتت التحاليل صلاحيتها الكاملة للاستخدام الآدمي، مع متابعة إجراءات مكافحة الأمراض المعدية داخل الوحدة الصحية والتأكد من تطبيق التعليمات الوقائية المعتمدة.

من جانبه، شدد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على أن المديرية تعمل وفق مسارين متوازيين، أحدهما وقائي يستهدف سلامة الغذاء والمياه، والآخر علاجي يركز على التوسع في المبادرات الرئاسية، مؤكدًا أن الوحدات الصحية تعمل بكامل طاقتها، وأن فرقًا طبية متنقلة ستواصل الانتشار لضمان وصول الخدمة لكل مواطن، في إطار أولوية الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.