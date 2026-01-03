بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة تونس ومالي في ثمن نهائي أمم أفريقيا

"أردت أن يحترم بلدي".. قصة تمرد حارس الكاميرون في أمم أفريقيا 1988 على

يستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره المالي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة تونس ومالي

تقام مباراة تونس ومالي، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب "مركب محمد الخامس"، في إطار منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي

تنقل مباراة تونس ومالي عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1".

قناة مجانية تنقل مباراة تونس ومالي

أعلنت قناة الجزائرية الأولى، نقل مباراة تونس ومالي في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، بالمجان، ويمكن متابعتها من خلال التردد التالي:

تردد 11680

استقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

