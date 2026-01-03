مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
18:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة تونس ومالي في ثمن نهائي أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

12:55 م 03/01/2026
يستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره المالي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة تونس ومالي

تقام مباراة تونس ومالي، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب "مركب محمد الخامس"، في إطار منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي

تنقل مباراة تونس ومالي عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1".

قناة مجانية تنقل مباراة تونس ومالي

أعلنت قناة الجزائرية الأولى، نقل مباراة تونس ومالي في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، بالمجان، ويمكن متابعتها من خلال التردد التالي:

تردد 11680

استقطاب: أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

منتخب تونس منتخب مالي كأس الأمم الأفريقية مباراة تونس ومالي

