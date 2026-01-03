العدل الأمريكية تكشف عن لائحة اتهام جديدة ضد مادورو وزوجته وابنه

وكالات

كشفت وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت، لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، بالإضافة إلى زوجته وابنه.

وزعمت وزارة العدل في لائحة الاتهام أن مادورو وحلفاءه حوّلوا المؤسسات الفنزويلية إلى بؤرة للفساد المدفوع بتجارة المخدرات لصالحهم الخاص.

وجاء في لائحة الاتهام أن هذا الفساد "يملأ جيوب المسؤولين الفنزويليين وعائلاتهم، بينما يفيد أيضاً الإرهابيين العنيفين المتورطين في تجارة المخدرات الذين يعملون دون عقاب على الأراضي الفنزويلية والذين يساعدون في إنتاج وحماية ونقل أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة".