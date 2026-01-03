وكالات

أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء الضربات الأمريكية واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا، مؤكدةً أن هذا التصعيد يُعد انتهاكاً للقانون الدولي.

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان: "تشكل هذه التطورات سابقة خطيرة". وأضاف دوجاريك أن الأمم المتحدة قلقة بشأن التداعيات الأوسع نطاقاً على أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ودعا "جميع الأطراف الفاعلة في فنزويلا" إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما شنت واشنطن ضربة واسعة النطاق على العاصمة كاراكاس، فضلًا عن إعلانها اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

بدوره أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا" و"ألقت القبض على زعيمها، الرئيس نيكولاس مادورو" وزوجته.

وقال دونالد ترامب عبر حسابة على منصة تروث سوشيال إت "الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في تنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها، الرئيس نيكولاس مادورو، الذي أُلقي القبض عليه هو وزوجته ونُقلاً جواً خارج البلاد."

وأضاف ترامب: "نُفذت هذه العملية بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية، ستنُشر التفاصيل لاحقاً، وسيعقد مؤتمر صحفي اليوم الساعة 11 صباحاً في منتجع مار-أيه-لاجو".