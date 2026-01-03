بعد اعتقال مادورو.. ترامب: الولايات المتحدة ستدير فنزويلا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا في أعقاب القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مباشرة.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي من ناديه مارالاجو في فلوريدا: "سندير شؤون البلاد حتى نتمكن من إجراء انتقال آمن وسليم وحكيم للسلطة، لا نريد أن نتورط في وصول شخص آخر إلى السلطة، فنحن نواجه نفس الوضع الذي واجهناه لسنوات طويلة، لذا سندير شؤون البلاد بأنفسنا".

لم يقدم ترامب جدولاً زمنياً للمدة التي يتوقع أن تستغرقها عملية انتقال السلطة هذه.

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وذلك بعد ساعات من اعتقاله من قبل قوات أمريكية اليوم السبت.

وكتب الرئيس الأمريكي على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على منصته "تروث سوشيال": " نيكولاس مادورو على متن السفينة يو إس إس إيو جيما".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن بلاده نفذت "عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا"، أسفرت عن إلقاء القبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، وقال ترامب، إن الولايات المتحدة نجحت في تنفيذ الضربة واعتقال مادورو، مشيرًا إلى أنه جرى نقلهما جوًا إلى خارج البلاد.

