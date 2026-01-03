"معصوب العينين".. ترامب ينشر أول صورة لمادورو بعد اعتقاله

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وذلك بعد ساعات من اعتقاله من قبل قوات أمريكية اليوم السبت.

وكتب الرئيس الأمريكي على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على منصته "تروث سوشيال": " نيكولاس مادورو على متن السفينة يو إس إس إيو جيما".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن بلاده نفذت "عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا"، أسفرت عن إلقاء القبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، وقال ترامب، إن الولايات المتحدة نجحت في تنفيذ الضربة واعتقال مادورو، مشيرًا إلى أنه جرى نقلهما جوًا إلى خارج البلاد.

وأضاف ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أن العملية نُفذت بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية، لافتًا إلى أن تفاصيل إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مع عقد مؤتمر صحفي في الساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم بمنتجع "مار-أيه-لاجو".

وجاء في لائحة الاتهام أن هذا الفساد "يملأ جيوب المسؤولين الفنزويليين وعائلاتهم، بينما يفيد أيضاً الإرهابيين العنيفين المتورطين في تجارة المخدرات الذين يعملون دون عقاب على الأراضي الفنزويلية والذين يساعدون في إنتاج وحماية ونقل أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة".

لمتابعة التغطية الكاملة اضغط هنا