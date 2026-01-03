قرار جديد من الولايات المتحدة بشأن فنزويلا.. ماذا حدث؟

وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارًا بتعليق رحلات الترحيل إلى فنزويلا في أعقاب القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأشار المسؤول إلى أنه لطالما أثرت العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وفنزويلا على رحلات الترحيل إلى البلاد، ولكن حتى وقت قريب كانت تلك الرحلات مستمرة.

شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا تصعيدًا حادًا خلال الساعات الماضية، عقب تنفيذ واشنطن ضربة واسعة النطاق استهدفت العاصمة كاراكاس، إلى جانب إعلانها اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده نفذت "عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا"، أسفرت عن إلقاء القبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، وقال ترامب، إن الولايات المتحدة نجحت في تنفيذ الضربة واعتقال مادورو، مشيرًا إلى أنه جرى نقلهما جوًا إلى خارج البلاد.

وأضاف ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أن العملية نُفذت بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية، لافتًا إلى أن تفاصيل إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مع عقد مؤتمر صحفي في الساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم بمنتجع "مار-أيه-لاجو".

وذلك قبل أن تكشف وزارة العدل الأمريكية، مساء اليوم السبت، عن لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، بالإضافة إلى زوجته وابنه، زعمت فيها أن مادورو وحلفاءه حوّلوا المؤسسات الفنزويلية إلى بؤرة للفساد المدفوع بتجارة المخدرات لصالحهم الخاص.

وجاء في لائحة الاتهام أن هذا الفساد "يملأ جيوب المسؤولين الفنزويليين وعائلاتهم، بينما يفيد أيضاً الإرهابيين العنيفين المتورطين في تجارة المخدرات الذين يعملون دون عقاب على الأراضي الفنزويلية والذين يساعدون في إنتاج وحماية ونقل أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة".

