ترامب عن عملية اعتقال مادورو: لا يمكن لأى دولة تحقيق ذلك في فترة وجيزة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يوم السبت إن أضواء العاصمة الفنزويلية كاراكاس انقطعت بعد القبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال الليل، مشيداً بالمشاركين في تنفيذ المهمة.

قال ترامب في مؤتمر صحفي: "لا يمكن لأي دولة في العالم أن تحقق ما حققته أمريكا بالأمس، أو بصراحة، في فترة وجيزة، تم شلّ جميع القدرات العسكرية الفنزويلية، حيث نجح رجال ونساء جيشنا، بالتعاون معنا ومع قوات إنفاذ القانون، في القبض على مادورو في جنح الظلام، كان الظلام حالكًا، وأُطفئت أضواء كاراكاس إلى حد كبير بفضل خبرة معينة نمتلكها".

وأضاف ترامب خلال حديثه عن عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو: "كان الجو مظلماً ومميتاً".

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا في أعقاب القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مباشرة، قائلًا: "سندير شؤون البلاد حتى نتمكن من إجراء انتقال آمن وسليم وحكيم للسلطة، لا نريد أن نتورط في وصول شخص آخر إلى السلطة، فنحن نواجه نفس الوضع الذي واجهناه لسنوات طويلة، لذا سندير شؤون البلاد بأنفسنا".

