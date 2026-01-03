فيديو منذ 6 سنوات.. كيف تنبأ توفيق عكاشة بعملية أمريكا ضد فنزويلا؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو منذ 6 سنوات للإعلامي الدكتور توفيق عكاشة وهو يتنبأ بعملية عسكرية أمريكية ضد فنزويلا.

وقال "عكاشة" في مقطع الفيديو المتداول، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بفنزويلا لأن الغرب وأمريكا متأكدين وفي خطتهم أن هناك حرب كبرى ستشهدها الأرض العربية ما سيؤثر على احتياجاتهم من البترول فلابد أن يكون لديهم بديل وهي فنزويلا ولذلك يجب وضع أيديهم على فنزويلا قبل الحرب ما تبدأ".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن إن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا" و"ألقت القبض على زعيمها، الرئيس نيكولاس مادورو" وزوجته.

وقال دونالد ترامب عبر حسابة على منصة تروث سوشيال إت "الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في تنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها، الرئيس نيكولاس مادورو، الذي أُلقي القبض عليه هو وزوجته ونُقلاً جواً خارج البلاد."