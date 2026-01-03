مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
18:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

برشلونة

مهاجم منتخب السودان: نسعى لتأكيد جدارتنا ضد السنغال

كتب : هند عواد

01:12 م 03/01/2026
    جماهير السودان
    محمد عبد الرحمن مدرب منتخب السودان (1)
    محمد عبد الرحمن مدرب منتخب السودان (2)
    منتخب السودان

أبدى محمد عبد الرحمن، مهاجم منتخب السودان، رغبته في إدخال الفرحة إلى قلب الجماهير السودانية، في ظل الظروف الصعبة والحرب الأهلية التي تمر بها البلاد.

وقال محمد عبد الرحمن، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف": "تجاوز المرحلة الأولى في نهائيات كأس أمم افريقيا، شكل بالنسبة لنا هدف استراتيجي، قبل خوض غمار هذه النسخة من البطولة، وبحمد الله وفقنا في تحقيقه، لقد كانت خطوة كبيرة ولابد منها. نشعر بالفخر والفرح معاً، لأننا كنا سبب في اسعاد الشعب السوداني".

وأضاف: "السودانيون في كل مكان يتابعون مسيرة المنتخب بشغف، رغم الحرب التي مازالت متواصلة... الشعب السوداني يعشق هذه اللعبة وتعتبر مصدر الفرح الوحيد في ظل الظروف الحالية. ونتعامل مع هذه البطولة كجزيئيات، حاليا نستهدف العبور للدور القادم، رغم المنافسة الشرسة أمام منتخب السنغال، لكننا سنسعى لتأكيد جدارتنا، فقد تعاهدنا على بذل كل الممكن والتوفيق من الله".

وواصل: "مباراة صعبة بكافة المقاييس.. من واقع معرفتنا الجيدة بالمنافس.. السنغال منتخب قوي ومتمرس، وصاحب تاريخ مُمتد في كأس أمم إفريقيا، مفاتيح الفوز هي عزيمتنا وإصرارانا وثقتنا في أنفسنا، ورغبتنا في المضي بقوة في البطولة".

واختتم: "أولاً نشكر هذه الجماهير التي ظلت توفر لنا الدعم المعنوي بشكل مستمر، نحن ممتنون لها، نعدهم ببذل مزيد من الجهد في التحديات القادمة، من أدل تشريف البلاد".

محمد عبد الرحمن منتخب السودان منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية

