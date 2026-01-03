إعلان

إصابة 12 عاملاً باختناق إثر استنشاق غاز "الكلور" داخل قرية سياحية بالسخنة

كتب : حسام الدين أحمد

07:02 م 03/01/2026

إسعاف - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 12 عاملا في السويس باختناق عقب استنشاق غاز الكلور، داخل إحدى القرى السياحية بالسخنة، وقدم رجال الإسعاف التأمين الطبي للمصابين بموقع الحادث قبل نقلهم إلى المجمع الطبي بالسويس.

كانت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة بالسويس تلقت بلاغا يفيد اختناق 12 عامل جراء استنشاق غاز داخل مطبخ إحدى القرى السياحية، وعلى الفور وجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس 8 سيارات إسعاف من نقاط التمركز القريبة لموقع البلاغ داخل القرية التي تبعد 45 كيلو عن مدينة السويس.

وأفاد المصابين وزملائهم العاملين بمطبخ القرية، أنهم كانوا يجرون عملية تنظيف استخدموا فيها سائل الكلور أضافوا إليه مادة كاوية، لإزالة الدهون، دون علمهم بتأثير خلط المادتين والذي ينتج عنه أبخرة من غاز الكلور السام.

وقال مصدر طبي في مجمع السويس الطبي، إن قسم الطوارئ استقبل 12 مصابا استنشقوا غاز الكلور، وقدم لهم الفريق الطبي البروتوكول المتبع مع حالات استنشاق الغازات السامة، وحالتهم مستقرة وهم تحت الملاحظة بأحد الأقسام الداخلية لحين تحسن حالتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويس غاز الكلور المجمع الطبي بالسويس إصابة 12 عاملاً باختناق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

(تغطية خاصة).. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا.. أصداء عالمية وتطورات حية