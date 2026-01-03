السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 12 عاملا في السويس باختناق عقب استنشاق غاز الكلور، داخل إحدى القرى السياحية بالسخنة، وقدم رجال الإسعاف التأمين الطبي للمصابين بموقع الحادث قبل نقلهم إلى المجمع الطبي بالسويس.

كانت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة بالسويس تلقت بلاغا يفيد اختناق 12 عامل جراء استنشاق غاز داخل مطبخ إحدى القرى السياحية، وعلى الفور وجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس 8 سيارات إسعاف من نقاط التمركز القريبة لموقع البلاغ داخل القرية التي تبعد 45 كيلو عن مدينة السويس.

وأفاد المصابين وزملائهم العاملين بمطبخ القرية، أنهم كانوا يجرون عملية تنظيف استخدموا فيها سائل الكلور أضافوا إليه مادة كاوية، لإزالة الدهون، دون علمهم بتأثير خلط المادتين والذي ينتج عنه أبخرة من غاز الكلور السام.

وقال مصدر طبي في مجمع السويس الطبي، إن قسم الطوارئ استقبل 12 مصابا استنشقوا غاز الكلور، وقدم لهم الفريق الطبي البروتوكول المتبع مع حالات استنشاق الغازات السامة، وحالتهم مستقرة وهم تحت الملاحظة بأحد الأقسام الداخلية لحين تحسن حالتهم.