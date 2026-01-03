ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا.. أصداء عالمية وتطورات حية (تغطية خاصة)

مصراوي

تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما شنت واشنطن ضربة واسعة النطاق على العاصمة كاراكاس، فضلًا عن إعلانها اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.

بدوره أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا" و"ألقت القبض على زعيمها، الرئيس نيكولاس مادورو" وزوجته.

وقال دونالد ترامب عبر حسابة على منصة تروث سوشيال إت "الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في تنفيذ ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها، الرئيس نيكولاس مادورو، الذي أُلقي القبض عليه هو وزوجته ونُقلاً جواً خارج البلاد."

وأضاف ترامب: "نُفذت هذه العملية بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية، ستنُشر التفاصيل لاحقاً، وسيعقد مؤتمر صحفي اليوم الساعة 11 صباحاً في منتجع مار-أيه-لاغو".

ولم يقدم ترامب مزيداً من التفاصيل حول كيفية القبض على مادورو أو إلى أين تم اقتياده،كما لم تؤكد الحكومة الفنزويلية هذا الأمر بعد.

لكن في المقابل أفاد مسؤولون أمريكيون قالوا لشبكة سي بي إس نيوز، بأن الرئيس الفنزويلي مادورو قد أُلقي القبض عليه من قبل قوة دلتا التابعة للجيش الأمريكي، وهي وحدة مكافحة الإرهاب الرئيسية في الجيش الأمريكي.

ومنذ سبتمبر الماضي، نفذت القوات الأمريكية، نحو 30 ضربة في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي لزوارق تشتبه واشنطن بضلوعها في تهريب المخدرات، مما أسفر عن مقتل نحو 107 أشخاص.

ولم تقدم الولايات المتحدة حتى الساعة أي دليل يثبت أن الزوارق المستهدفة كانت تنقل مخدرات.

وترى كراكاس أن إدارة ترامب تلجأ إلى اتهامات كاذبة بتهريب المخدرات سعيا إلى إسقاط مادورو والسيطرة على الموارد النفطية الكبيرة للبلاد.

للمزيد من أخبار التغطية الخاصة اضغط هنا