أشاد الرئيس دونالد ترامب اليوم السبت بالعملية الأمريكية للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واصفاً إياها بالناجحة ومؤكداً أنه لم يُقتل أي جندي أمريكي ولم تُفقد أي معدات عسكرية أمريكية.

وفي حديثه من ناديه مارالاجو في جنوب فلوريدا، وصف ترامب العملية بأنها فعالة للغاية وقال إنها شملت أصولاً عسكرية أمريكية واسعة النطاق، موضحًا: "لو رأيتم ما رأيته الليلة الماضية، لكنتم انبهرتم للغاية، لست متأكداً من أنكم سترون ذلك يوماً، لكنه كان أمراً مذهلاً أن نرى أنه لم يُقتل أي جندي أمريكي ولم تُفقد أي قطعة من المعدات الأمريكية".

وأضاف الرئيس: "كان لدينا العديد من المروحيات، والعديد من الطائرات، والعديد من الأشخاص الذين شاركوا في تلك المعركة".

وأشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أن أضواء العاصمة الفنزويلية كاراكاس انقطعت بعد القبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال الليل، مشيداً بالمشاركين في تنفيذ المهمة: "لا يمكن لأي دولة في العالم أن تحقق ما حققته أمريكا بالأمس، أو بصراحة، في فترة وجيزة، تم شلّ جميع القدرات العسكرية الفنزويلية، حيث نجح رجال ونساء جيشنا، بالتعاون معنا ومع قوات إنفاذ القانون، في القبض على مادورو في جنح الظلام، كان الظلام حالكًا، وأُطفئت أضواء كاراكاس إلى حد كبير بفضل خبرة معينة نمتلكها".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا في أعقاب القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مباشرة".

لمتابعة التغطية الكاملة اضغط هنا