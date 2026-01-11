إسرائيل تقصف محيط بلدة كفر حتى في جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، ضربة جوية على كفر حتى بجنوب لبنان بعد إصداره إنذارا بإخلاء بعض مبانيها استعداداً لقصفها.

وأكدت قناة الجزيرة، أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بلدة كفر حتى بجنوب لبنان

وأشارت الجزيرة، إلى أن إسرائيل نفذت ضربتان على بلدة كفر حتى في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال إنذارا بالإخلاء لسكان بلدة كفر حتا جنوبي لبنان تمهيدا لقصف المنطقة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "أكس"، إن جيش الاحتلال سيهاجم على المدى الزمني القريب ومن جديد بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في القرية وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته فيها.

وحث أدرعي، سكان المنطقة المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له بالخروج السريع من المناطق التي سيتم قصفها.