إعلان

إسرائيل تقصف محيط بلدة كفر حتى في جنوب لبنان

كتب-عبدالله محمود:

06:18 م 11/01/2026

قصف جنوب لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، ضربة جوية على كفر حتى بجنوب لبنان بعد إصداره إنذارا بإخلاء بعض مبانيها استعداداً لقصفها.

وأكدت قناة الجزيرة، أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بلدة كفر حتى بجنوب لبنان

وأشارت الجزيرة، إلى أن إسرائيل نفذت ضربتان على بلدة كفر حتى في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أصدر جيش الاحتلال إنذارا بالإخلاء لسكان بلدة كفر حتا جنوبي لبنان تمهيدا لقصف المنطقة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "أكس"، إن جيش الاحتلال سيهاجم على المدى الزمني القريب ومن جديد بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في القرية وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته فيها.

وحث أدرعي، سكان المنطقة المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له بالخروج السريع من المناطق التي سيتم قصفها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل جنوب لبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د
نصائح طبية

"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د
ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)
زووم

ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)
بعد تألقه.. عمر مرموش يوجه رسالة رومانسية لخطيبته (صورة)
رياضة عربية وعالمية

بعد تألقه.. عمر مرموش يوجه رسالة رومانسية لخطيبته (صورة)
ردًا على تصريحات ترامب.. كوبا: أمريكا تتصرف كالمجرمين ولن نخضع لتهديداتها
شئون عربية و دولية

ردًا على تصريحات ترامب.. كوبا: أمريكا تتصرف كالمجرمين ولن نخضع لتهديداتها
منصة مصر العقارية.. بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان ومواعيد جديدة للتخصيص
أخبار العقارات

منصة مصر العقارية.. بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان ومواعيد جديدة للتخصيص

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران