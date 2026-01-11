عقد وفد اللجنة العليا للحج والعمرة، الممثل للقطاع الخاص السياحي، اجتماعًا مهمًا بمكة المكرمة مع مسؤولي شركة الراجحي لخدمات الحج، المسؤولة عن تقديم خدمات حجاج شركات السياحة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج المقبل، وبحث مواقع ومواصفات مخيمات الحجاج بمختلف برامج الحج السياحي.

وبحث اللقاء ملامح مخيمات الحجاج لكافة المستويات والبرامج السياحية، بما يشمل برامج «فاخر وخمس نجوم واقتصادي وبري»، إلى جانب مناقشة المواقع المقترحة لإقامة المخيمات في مشعري منى وعرفات، بما يضمن سهولة الحركة وراحة الحجاج.

وشارك في الاجتماع من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات، ووليد خليل رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة.

كما حضرت وزارة السياحة والآثار لمتابعة ما تم الاتفاق عليه والاطمئنان على مطابقة أماكن إقامة حجاج الشركات للضوابط المعتمدة، حيث شارك المهندس محمد رضا، مدير عام إدارة السياحة الدينية بالوزارة.

ومن جانب شركة الراجحي، حضر الاجتماع المهندس بندر الراجحي الرئيس التنفيذي للشركة، وعبد الله سمباوة رئيس المشروعات والاستثمار، وإبراهيم فيلالي رئيس العمليات، وأحمد شافعي مدير إدارة المشاعر المقدسة، إلى جانب عدد من كبار المهندسين ومسؤولي المخيمات. وقام بإعداد جدول أعمال الاجتماع والتنسيق لانعقاده ساهر سليم، مدير السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة.

وخلال الاجتماع، جرى تقديم عرض توضيحي للأماكن التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الحج والعمرة بالتنسيق بين شركة الراجحي وغرفة شركات السياحة، حيث أكد المهندس بندر الراجحي الحرص على اختيار مواقع مميزة لمخيمات الحجاج في منى وعرفات.

واستعرض اللقاء الاستعدادات الخاصة بمخيمات السياحة، حيث تم الاتفاق على أن تكون الخامات المستخدمة في جميع المخيمات متميزة ومتقاربة في الجودة بمختلف البرامج، ونال تصور الاهتمام باللاندسكيب في مخيمات عرفات استحسان الوفد المصري، مع التوسع في إنشاء الاستراحات وأماكن الصلاة وزيادة أعدادها.

وأكد مسؤولو الراجحي أنه سيتم وضع علامات إرشادية مكثفة داخل المخيمات لتسهيل حركة الحجاج، مع تحديد مسارات سير واضحة بألوان موحدة، بحيث يُخصص لكل مخيم لون مميز يظهر على الطرقات والخيام، بما يساعد الحجاج على الوصول إلى مخيماتهم بسهولة ودون عناء.

ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه، تطبيق آلية جديدة ولأول مرة للحد من مشكلات الزحام داخل الخيام، من خلال إصدار كارت تعريفي لكل حاج يتضمن اسمه وصورته ورقم ولون مخيمه، ورقم المقعد أو «الصوفا بد» المخصص له، ويتم طباعة هذه الكروت وتسليمها للحجاج قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة، مع وضع قوائم بأسماء الحجاج وأرقام مقاعدهم على مداخل المخيمات.

كما تم الاتفاق على الاستعانة بأفراد أمن مدربين على جميع بوابات المخيمات، لمنع دخول غير المقيمين بها من الحجاج أو الغرباء، تفاديًا لأي مشكلات تنظيمية.

وأكد المهندس بندر الراجحي أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بالحجاج المصريين، وتحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم طوال موسم الحج، مطمئنًا الوفد المصري باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن راحة وسلامة حجاج الشركات.

ومن جانبهم، شدد أعضاء الوفد المصري على أنهم سيتابعون على مدار الساعة جميع الإجراءات والاستعدادات لضمان نجاح الموسم، معربين عن ثقتهم في قدرة مسؤولي الراجحي على بذل أقصى الجهود لتقديم موسم حج متميز يليق بحجاج شركات السياحة.