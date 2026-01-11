"روبيو سيصبح رئيسا لكوبا".. ترامب يثير الجدل بمنشور غريب

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سيناريو تولي وزير خارجيته ماركو روبيو المولود لأبوين كوبيين، رئاسة كوبا مستقبلا، عبر مشاركة منشور يقترح ذلك مع تعليق مؤيد يقول: "يبدو هذا جيداً بالنسبة لي".

وتفاعل ترمب، الأحد، مع منشور لمستخدم غير معروف على منصة "تروث سوشيال" تضمن عبارة "ماركو روبيو سيصبح رئيسا لكوبا" مرفقة برمز ضاحك.

ويكتسب هذا التلميح أبعادا سياسية لافتة؛ كونه يأتي بعد أسبوع واحد فقط من العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا التي انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى واشنطن، مما يثير تساؤلات حول توجهات الإدارة الأمريكية تجاه هافانا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كوبا عاشت لسنوات طويلة على إمدادات هائلة من النفط والأموال الفنزويلية، مقابل خدمات أمنية لمن وصفهم بـ"آخر ديكتاتورين فنزويليين".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الأحد: "عاشت كوبا لسنوات طويلة على كميات هائلة من النفط والأموال من فنزويلا. في المقابل، قدمت كوبا (خدمات أمنية) لآخر ديكتاتورين فنزويليين، ولكن ليس بعد الآن معظم هؤلاء الكوبيين لقوا حتفهم جراء الهجوم الأمريكي الأسبوع الماضي".

وأكد ترامب، أن "فنزويلا لم تعد بحاجة إلى الحماية من البلطجية والمبتزين الذين احتجزوها رهائن لسنوات طويلة. فنزويلا الآن لديها الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أقوى جيش في العالم بفارق شاسع لحمايتها، وسنحميها".

وأضاف ترامب: "لن يذهب أي نفط أو أموال إلى كوبا بعد الآن - صفر أقترح بشدة أن يتوصلوا إلى اتفاق قبل فوات الأوان".

ورد وزير خارجية كوبا برونو رودريجيز بارييا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النفط الفنزويلي، قائلا إن بلاده لها كل الحق في استيراد الوقود من الأسواق الراغبة في تصديره دون تدخل أو خضوع للإجراءات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة.

وأكد بارييا، أن كوبا لن تخضع لابتزاز الولايات المتحدة ولا لتهديداتها العسكرية، معتبرا أن أمريكا تتصرف كالمجرمين وتهدد السلم الدولي.