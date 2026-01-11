إعلان

"روبيو سيصبح رئيسا لكوبا".. ترامب يثير الجدل بمنشور غريب

كتب : محمود الطوخي

05:05 م 11/01/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سيناريو تولي وزير خارجيته ماركو روبيو المولود لأبوين كوبيين، رئاسة كوبا مستقبلا، عبر مشاركة منشور يقترح ذلك مع تعليق مؤيد يقول: "يبدو هذا جيداً بالنسبة لي".

وتفاعل ترمب، الأحد، مع منشور لمستخدم غير معروف على منصة "تروث سوشيال" تضمن عبارة "ماركو روبيو سيصبح رئيسا لكوبا" مرفقة برمز ضاحك.

ويكتسب هذا التلميح أبعادا سياسية لافتة؛ كونه يأتي بعد أسبوع واحد فقط من العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا التي انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى واشنطن، مما يثير تساؤلات حول توجهات الإدارة الأمريكية تجاه هافانا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كوبا عاشت لسنوات طويلة على إمدادات هائلة من النفط والأموال الفنزويلية، مقابل خدمات أمنية لمن وصفهم بـ"آخر ديكتاتورين فنزويليين".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الأحد: "عاشت كوبا لسنوات طويلة على كميات هائلة من النفط والأموال من فنزويلا. في المقابل، قدمت كوبا (خدمات أمنية) لآخر ديكتاتورين فنزويليين، ولكن ليس بعد الآن معظم هؤلاء الكوبيين لقوا حتفهم جراء الهجوم الأمريكي الأسبوع الماضي".

وأكد ترامب، أن "فنزويلا لم تعد بحاجة إلى الحماية من البلطجية والمبتزين الذين احتجزوها رهائن لسنوات طويلة. فنزويلا الآن لديها الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أقوى جيش في العالم بفارق شاسع لحمايتها، وسنحميها".

وأضاف ترامب: "لن يذهب أي نفط أو أموال إلى كوبا بعد الآن - صفر أقترح بشدة أن يتوصلوا إلى اتفاق قبل فوات الأوان".

ورد وزير خارجية كوبا برونو رودريجيز بارييا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النفط الفنزويلي، قائلا إن بلاده لها كل الحق في استيراد الوقود من الأسواق الراغبة في تصديره دون تدخل أو خضوع للإجراءات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة.

وأكد بارييا، أن كوبا لن تخضع لابتزاز الولايات المتحدة ولا لتهديداتها العسكرية، معتبرا أن أمريكا تتصرف كالمجرمين وتهدد السلم الدولي.

Screenshot 2026-01-11 165457

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روبيو كوبا ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح الفرق بين الرجولة والذكورة في القرآن الكريم
أخبار

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح الفرق بين الرجولة والذكورة في القرآن الكريم

بعد تعيينها بالبرلمان.. د. منال حمدي لمصراوي: ملف الصحة على رأس أولوياتي
أخبار مصر

بعد تعيينها بالبرلمان.. د. منال حمدي لمصراوي: ملف الصحة على رأس أولوياتي
فرحة إمبراطور الحديد.. من هو رجل الأعمال سامح أبو الوفا صاحب الزفاف الأسطوري؟
أخبار المحافظات

فرحة إمبراطور الحديد.. من هو رجل الأعمال سامح أبو الوفا صاحب الزفاف الأسطوري؟
بعد تألقه.. عمر مرموش يوجه رسالة رومانسية لخطيبته (صورة)
رياضة عربية وعالمية

بعد تألقه.. عمر مرموش يوجه رسالة رومانسية لخطيبته (صورة)
ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)
زووم

ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران