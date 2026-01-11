ولاية ألمانية تغلق كل مدارسها بسبب الانزلاقات الجليدية

(د ب أ)

أعلنت حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية اليوم الأحد، عن العمل بنظام التعليم عن بعد في كل أنحاء الولاية غدًا الاثنين بسبب خطر حدوث انزلاقات جليدية شديدة على الطرق.

وأضافت حكومة أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان أنه سيتم الاكتفاء بتقديم خدمة رعاية طارئة فقط داخل المدارس (للطلاب الذين لا يجدون رعاية منزلية).

وفي وقت سابق من اليوم نصح نادي السيارات الألماني بتجنب القيام برحلات غير ضرورية بالسيارة بسبب خطر الانزلاق على الطرق في أجزاء واسعة من البلاد.

وفي وقت سابق، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، من احتمالية عالية لحدوث طقس عاصف بسبب الأمطار المتجمده صباح غد في شمال الراين-ويستفاليا، وكذلك في ولايات ألمانية أخرى.

وقالت وزيرة التعليم في الولاية، دوروتيه فيلر، إن صحة وسلامة تلاميذنا تحظى بالأولوية القصوى لدينا، ولهذا السبب قررنا اتخاذ هذه الخطوة.

ويشعر خبراء الأرصاد بالقلق حيال مرور جبهة هوائية دافئة قد تجلب كميات كبيرة من الأمطار بعد فترة من الصقيع الشديد.

ومن المتوقع أن تتحرك زخات المطر اعتبارًا من منتصف الليل قادمة من الغرب باتجاه شمال الراين–ويستفاليا. وعلى التربة المتجمّدة قد تتحول الطرق سريعًا إلى أسطح شديدة الانزلاق.

وتوقعت هيئة الأرصاد حدوث تأثيرات جسيمة في بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن أكبر خطر سيكون بين منتصف الليل والساعة العاشرة صباحًا، وفي منطقة أوستفالن حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

وكانت الفصول الدراسية في العديد من مدارس شمال الراين–ويستفاليا الواقعة غربي ألمانيا شهدت فراغًا غير معتاد بالفعل أول أمس الجمعة بسبب العاصفة "إيلي".

وقد تركت بعض المدارس للآباء صراحةً حرية القرار بشأن إرسال أطفالهم إلى المدارس أو إبقائهم في المنازل في ظل تساقط الثلوج الكثيف.

وبشكل عام، تنص القواعد على أن للآباء الحق في تقرير ما إذا كان الطريق إلى المدرسة آمنًا ومناسبًا لأطفالهم في حالات الظروف المناخية القاسية والمفاجئة، بحسب ما أفاد به متحدث باسم وزارة التعليم في ولاية شمال الراين–ويستفاليا. وأكد أن الأمر المهم في هذه الحالات هو إبلاغ المدرسة بغياب الأطفال.