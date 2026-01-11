السجن المشدد 15 عامًا لقاتلي تاجر الذهب بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، في جلستها اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب برشيد، وإلزامهما بدفع مليون جنيه تعويض، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وشهدت جلسة اليوم الاستماع للمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، حين تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وكشفت التحريات الأمنية عن تورط كل من المدعو فارس .ع.م، وصديقه، في ارتكاب الواقعة، حيث جرى ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهما للمحاكمة الجنائية.

اقرأ أيضًا

دماء على الذهب.. القصة الكاملة للاعتداء على تاجر مصوغات أمام المارة بالبحيرة