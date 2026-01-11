إعلان

السجن المشدد 15 عامًا لقاتلي تاجر الذهب بالبحيرة

كتب : مصراوي

06:11 م 11/01/2026

هيئة المحكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، في جلستها اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب برشيد، وإلزامهما بدفع مليون جنيه تعويض، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وشهدت جلسة اليوم الاستماع للمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، حين تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وكشفت التحريات الأمنية عن تورط كل من المدعو فارس .ع.م، وصديقه، في ارتكاب الواقعة، حيث جرى ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهما للمحاكمة الجنائية.

اقرأ أيضًا

دماء على الذهب.. القصة الكاملة للاعتداء على تاجر مصوغات أمام المارة بالبحيرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات دمنهور قتل تاجر ذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ردًا على تصريحات ترامب.. كوبا: أمريكا تتصرف كالمجرمين ولن نخضع لتهديداتها
شئون عربية و دولية

ردًا على تصريحات ترامب.. كوبا: أمريكا تتصرف كالمجرمين ولن نخضع لتهديداتها
عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
بعد تعيينها بالبرلمان.. د. منال حمدي لمصراوي: ملف الصحة على رأس أولوياتي
أخبار مصر

بعد تعيينها بالبرلمان.. د. منال حمدي لمصراوي: ملف الصحة على رأس أولوياتي
منصة مصر العقارية.. بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان ومواعيد جديدة للتخصيص
أخبار العقارات

منصة مصر العقارية.. بيان مهم بشأن حجز شقق الإسكان ومواعيد جديدة للتخصيص
هل سترتفع أسعار السكر مع اقتراب رمضان؟ رئيس الشعبة يجيب
اقتصاد

هل سترتفع أسعار السكر مع اقتراب رمضان؟ رئيس الشعبة يجيب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران