بعد جراحة العمود الفقري تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر

يخضع المطرب هاني شاكر، للعلاج والراحة في منزله، بعد خضوعه لجراحة في العمود الفقري.

مصدر مقرب من المطرب هاني شاكر، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "المطرب الكبير هاني شاكر، على مدار الشهور الثلاثة الماضية، بذل مجهود كبير في جولة شملت حفلات،في أمريكا، ودول الخليج، والأردن، ولبنان، بالإضافة إلى حفلاته في مصر".

وتابع: "مع المجهود الكبير، اضطر للخضوع الأسبوع الماضي لجراحة في إحدى فقرات العمود الفقري، وبناء على تعليمات الأطباء له بالالتزام بالراحة التامة، لفترة لا تقل عن الأسبوعين، تم الاعتذار عن حفله يوم 23 يناير".

وأضاف: "ما يثار عن وجود انتكاسة، أو تراجع في حالته غير صحيح بالمرة، هو في منزله وبخير، والعملية ليست كبيرة أو تدعو للقلق، ولكن الأطباء طالبوه بالراحة التامة".

يذكر أن الشركات المنظمة، أعلنت عن تأجيل حفل المطرب هاني شاكر، والذي كان من المقرر إقامته يوم 23 يناير في مسرح تياترو أركان، وذلك نظراً لظروف صحية طارئة يمر بها الفنان، وبناء على توصية الأطباء بضرورة حصوله على قسط كافٍ من الراحة.

وحددت موعد جديد للحفل، إذ يقام الحفل يوم الخميس الموافق 2 أبريل على مسرح تياترو أركان، على أن تظل جميع التذاكر المباعة صالحة للحضور في الموعد الجديد دون أي تغيير.