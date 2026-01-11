تصل إلى 4000 جنيه.. أسعار فوانيس رمضان هذا العام

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار فوانيس رمضان هذا العام مستقرة عند أسعار العام الماضي.

وأوضح صفا، لمصراوي، أنه على الرغم من انخفاض سعر الدولار إلا أن الأسعار لم تنخفض، بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والرواتب والخامات.

وأضاف صفا، أن فوانيس رمضان في مصر منها أنواع محلية الصنع كالفوانيس البلاستيك والخشب والاستانليس والصاج والخيامية، وهناك ألعاب فوانيس رمضان التي تكون على شكل شخصيات كرتونية يتم استيرادها من الصين.

وتُصنع مصر فوانيس رمضان بنسبة 100% محليا، إلا الفوانيس التي تحتوي على وحدة دائرة الصوت تستورد من الصين، بحسب صفا.

وذكر صفا، أن الإقبال على شراء الفوانيس حتى الآن متوسط، والإقبال أكثر من تجار التجزئة، متوقعا زيادة في إقبال الأفراد كلما اقترب شهر رمضان.

ويتراوح متوسط سعر الفوانيس البلاستيك الجملة حاليا بين 3 جنيهات 'للميدالية" وحتى 100 جنيه باختلاف الحجم، وسعر الفوانيس الاستانليس بين 150 جنيها وحتى 4000 جنيه، وسعر الفوانيس الصاج بين 300 و3000 جنيه، بحسب صفا.

وتابع صفا، أن سعر الفانوس الخشب يتراوح حاليا بين جنيهن للميدالية الصغيرة وحتى 400 جنيه، ويتراوح سعر الزينة بين 20 جنيهًا و200 جنيه، بحسب النوع والخامات المصنوعة منها.

وأشار صفا، إلى أن أسعار اللعب الرمضانية المضيئة والتي تحتوي على دائرة صوت تتراوح بين 100 و400 جنيه للقطعة.

وتتراوح أسعار زينة رمضان المضيئة "السرية" بين 30 جنيها وحتى 800 جنيه بحسب الطول ومحلية أم مستوردة.

