المشدد عامين لـ4 متهمين روعوا رواد مقهى بـ"أنبوبة غاز" في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنح طوخ في محافظة القليوبية بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة عامين، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة، وذلك لإدانتهم باقتحام مقهى بدائرة المركز مستخدمين أنبوبة غاز.

بالتوازي مع هذا الحكم، أصدرت محكمة جنح أحداث بنها قرارًا بإيداع الطفل القاصر "ياسين" بدار رعاية الأحداث إيداعًا مفتوحًا، بعد ثبوت اشتراكه مع الآخرين في وقائع البلطجة وترويع المواطنين وحيازته سلاحًا أبيض.

تفاصيل الفيديو المتداول

تعود وقائع القضية إلى تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر أربعة أشخاص يستقلون دراجات نارية أثناء قيامهم بترويع المواطنين الجالسين داخل أحد المقاهي بقرية الدير التابعة لدائرة مركز طوخ.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا في هجومهم أسلحة بيضاء وأنبوبة غاز، بدافع خلافات سابقة نشبت بينهم وبين صاحب المقهى، وهي الواقعة التي انتهت دون تسجيل أي إصابات بين الرواد المتواجدين في المكان.

تحركات أمنية

وأكدت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مدير الأمن، صحة الواقعة وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو، حيث تمكنت القوات عقب تقنين الإجراءات القانونية من ضبطهم جميعًا.

تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة التي كانت قد أمرت في وقت سابق بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية حتى صدور الحكم النهائي.

مسار قانوني مستقل

واتبعت الجهات القضائية في هذه الواقعة الإجراءات القانونية الخاصة بالقضايا التي يكون أحد أطرافها قاصرًا، حيث تم قيد الدعوى الخاصة بالطفل المتهم كجنحة أحداث مستقلة عن الجنحة الأصلية للكبار وفقًا لأحكام القانون، وهو المسار الذي انتهى بقرار إيداعه في دار الرعاية.