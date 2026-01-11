سوريا: إجلاء المقاتلين الأكراد من حلب بعد أيام من الاشتباكات العنيفة

(أ ب)

أعلن مسؤولون سوريون، صباح اليوم الأحد، إجلاء مقاتلين أكراد من حي متنازع عليه في مدينة حلب الواقعة شمالي سوريا، في خطوة قد تنهي اشتباكات عنيفة استمرت لعدة أيام مع القوات الحكومية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بأن حافلات نقلت آخر المقاتلين من حي الشيخ مقصود في حلب إلى شمال شرقي سوريا، الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في منشور على منصة إكس: "توصلنا، من خلال الوساطة الدولية لوقف الهجمات والانتهاكات ضد شعبنا في حلب، إلى تفاهم أدى إلى وقف إطلاق النار وإجلاء آمن للشهداء والجرحى والمدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمالي وشرقي سوريا".

ودعا عبدي "الوسطاء إلى الالتزام بوعودهم لوقف الانتهاكات والسعي لضمان عودة النازحين إلى منازلهم بأمان".

وشاهد صحفي من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) في المكان مغادرة الحافلات، اليوم الأحد، وتم إبلاغه من جانب مسؤولين أن هذه الحافلات نقلت 360 مقاتلا. بينما غادرت حافلات أخرى تقل مدنيين ومقاتلين كانوا محتجزين أمس السبت.

وأعلنت السلطات السورية تسجيل 24 حالة وفاة و105 إصابات منذ اندلاع الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية ( قسد) في مدينة حلب منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى أمس السبت.