ردًا على تصريحات ترامب.. كوبا: أمريكا تتصرف كالمجرمين ولن نخضع لتهديداتها

كتب : محمود الطوخي

05:01 م 11/01/2026

علم كوبا

ورد وزير خارجية كوبا برونو رودريجيز بارييا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النفط الفنزويلي، قائلا إن بلاده لها كل الحق في استيراد الوقود من الأسواق الراغبة في تصديره دون تدخل أو خضوع للإجراءات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة.

وأكد بارييا، أن كوبا لن تخضع لابتزاز الولايات المتحدة ولا لتهديداتها العسكرية، معتبرا أن أمريكا تتصرف كالمجرمين وتهدد السلم الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كوبا عاشت لسنوات طويلة على إمدادات هائلة من النفط والأموال الفنزويلية، مقابل خدمات أمنية لمن وصفهم بـ"آخر ديكتاتورين فنزويليين".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الأحد: "عاشت كوبا لسنوات طويلة على كميات هائلة من النفط والأموال من فنزويلا. في المقابل، قدمت كوبا (خدمات أمنية) لآخر ديكتاتورين فنزويليين، ولكن ليس بعد الآن معظم هؤلاء الكوبيين لقوا حتفهم جراء الهجوم الأمريكي الأسبوع الماضي".

وأكد ترامب، أن "فنزويلا لم تعد بحاجة إلى الحماية من البلطجية والمبتزين الذين احتجزوها رهائن لسنوات طويلة. فنزويلا الآن لديها الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أقوى جيش في العالم بفارق شاسع لحمايتها، وسنحميها".

وأضاف ترامب: "لن يذهب أي نفط أو أموال إلى كوبا بعد الآن - صفر أقترح بشدة أن يتوصلوا إلى اتفاق قبل فوات الأوان".

