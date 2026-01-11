جيش الاحتلال ينذر سكان قرية في جنوب لبنان بالإخلاء تمهيدًا لقصفها

كتب-عبدالله محمود:

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان بلدة كفر حتا جنوبي لبنان تمهيدا لقصف المنطقة.

ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، رسالة عبر منصة "أكس"، اليوم الأحد، لسكان كفر حتا بجنوب لبنان، قائلا:"إنذار عاجل سيهاجم جيش الاحتلال على المدى الزمني القريب ومن جديد بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في القرية وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته فيها".

وحث أدرعي، سكان المنطقة المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له بالخروج السريع من المناطق التي سيتم قصفها.

وأضاف متحدث الاحتلال: "أنتم تتواجدون بالقرب من مجمع يستخدمه حزب الله فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".



وحذر المتحدث باسم جيش الاحتلال، سكان كفر حتا بجنوب لبنان من البقاء في منطقة المجمع المحدد لأنه يعرض حياتهم للخطر.