وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان رفضهما القاطع للتصعيد الإسرائيلي في الضفة

09:41 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

وكالات

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، في إطار التنسيق والتشاور الدورى بين مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الوزيران عن رفضهما القاطع للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والجرائم التى ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطينى الأعزل والتجويع الممنهج، كما تناولا الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق.

كما تناولا أيضا التصعيد الاسرائيلى الخطير في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني غير القانوني، وشددا على الرفض القاطع لهذه الممارسات التي تُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

من ناحية أخرى، تناول الوزيران تطورات الأوضاع فى السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لمؤسسات الدولة السودانية، وأهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق.

واختتم الوزيران الاتصال بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة والرياض إزاء القضايا الإقليمية والدولية، دعمًا للاستقرار وصونًا للمصالح العربية المشتركة.

