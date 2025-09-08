

وكالات

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين في القطاع.

قال الرئيس ترامب في تصريحات للصحفيين من إحدى القواعد الجوية: "أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا جدا، إنها مشكلة كبيرة جدا ونريد أن نحلها من أجل الشرق الأوسط ومن أجل إسرائيل والجميع".

أضاف ترامب: "عدد الرهائن قد يكون أقل من 20 لأن بينهم أموات، الشباب عادة ينجون ولكن مع كل ما يحدث قد يموت البعض ، لكن لدينا 20 رهينة و38 جثة، أعتقد أننا سنعيدهم جميعا".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن إسرائيل وافقت على شروطه لإنهاء الحرب على غزة وأنه على "حماس" الموافقة عليها أيضا، وفقا لروسيا اليوم.