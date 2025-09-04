نتنياهو: أريد إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن

القاهرة- مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى عن رغبته في إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن.

وتابعت الصحيفة العبرية: "على خلفية استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام مدينة غزة، أجاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة "تليجرام" على سؤال حول سبب استمرار الحرب كل هذا الوقت، قائلاً: "في الموصل كان هناك 3,000 إرهابي، واستغرق الأمر تسعة أشهر. غزة أكثر تعقيداً بكثير، وهذا يستغرق وقتاً".

وبشأن قضية الأسرى قال نتنياهو: "من دون ضغط عسكري، لن يحدث ذلك".

وأضاف رئيس الوزراء، مساء الخميس، متحدثاً عن أهداف الحرب التي لم تتحقق بعد مرور ما يقارب عامين، والمتمثلة في إعادة جميع الأسرى وتفكيك التنظيم: "أريد إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن، ولا أريد إطالتها".

والتقى مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، مع مسؤولين قطريين في العاصمة الفرنسية باريس، لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح أسرى بما يمهّد لإنهاء الحرب في غزة، وفقاً لمصدرين مطلعين على سير المحادثات لأكسيوس.