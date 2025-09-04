مقررة أممية: إسرائيل تعتبر كل الأراضي الفلسطينية المحتلة ملك لها

وكالات

قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، إن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ظلت لعقود دون محاسبة، مشيرة إلى أن إسرائيل تعتبر كل الأراضي الفلسطينية المحتلة ملك لها.

وخلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الخميس، أكدت ألبانيزي، على عدم شرعية مواصلة احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مطالبها بتفكيك المستوطنات.

واتهمت المقررة الأممية، المملكة المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل بسبب أن الحكومة البريطانية تواصل التعامل الاقتصادي والتجاري مع تل أبيب وتصدر لها الأسلحة وتساندها سياسيا، مطالبهم بوقف كل الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية.

وأشارت الأممية، إلى أنه يجب على المملكة المتحدة الامتثال لمذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت.

وفي سياق منفصل، أكد خبراء الأمم المتحدة في بيان، الخميس، على ضرورة أن توقف الدول إسرائيل قبل أن تسكت جميع الصحفيين في غزة.

ونوه الخبراء الأمميون، إلى أن إسرائيل تمنع دخول وسائل إعلام دولية وتقتل بلا حساب الصحفيين المحليين ناقلي الإبادة والمجاعة بغزة، مطالبين بإجراء تحقيق جنائي مستقل في عمليات قتل الصحفيين في القطاع والهجمات ضدهم بالأراضي الفلسطينية.

ودعا الخبراء الأمميون، إسرائيل للسماح بالوصول الكامل والحر لوسائل الإعلام الدولية، داعين إلى إنهاء حالة الإفلات غير المسبوقة من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل

ووفقا للتقارير الفلسطينية، بلغ عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 247 شهيدا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.