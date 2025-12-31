اليمن.. تضارب في التصريحات حول خروج الانتقالي الجنوبي من حضرموت

شهدت الساعات الماضية تضارب في التصريحات بين القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، التابع لمجلس السيادة اليمني الحكومة المعترف بها دوليًا.

وصرح الخنبشي، اليوم الأربعاء بأن قوات الانتقالي بدأت بمغادرة وإخلاء حضرموت، إلا أن القوات المحسوبة على دولة الإمارات تعهدت بعدم الإنسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة اللتين سيطر عليهما.

ونشرت قناة العربية، فيديوهات توثق بدء قوات الانتقالي الجنوبي في إخلاء ومغادرة أماكن تمركزها داخل مدينة حضرموت.

وأكد الخنبشي، أن القوات المحسوبة لدولة الإمارات بدأت بالفعل في الانسحاب من مواقع تمركزها في محافظتي حضرموت وشبوة، في خطوة وصفها بالميدانية والمتقدمة.

ووجّه محافظ حضرموت سالم الخنبشي دعوة إلى أبناء المحافظة المنخرطين في صفوف المجلس الانتقالي الجنوبي، للعودة إلى منازلهم أو الالتحاق بقوات "درع الوطن".

وفي الجانب الآخر، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن متحدث باسم القوات الجنوبية باليمن، اليوم الأربعاء، قوله إنهم لن ينسحبوا من محافظتي حضرموت والمهرة اللتين سيطر عليهما الانفصاليون في هجوم وقع في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال المقدم محمد النقيب، إن بقاءنا وصمودنا في كافة مواقعنا هو أحد المكاسب لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية.

وأضاف متحدث باسم القوات الجنوبية، أن السيطرة الأخيرة على الأراضي من قبل القوات الجنوبية جاءت بعد القضاء على جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر متطابقة بأن القوات الإماراتية المتمركزة في معسكر مُرّة بمحافظة شبوة بدأت، أمس الثلاثاء، تفكيك أنظمة الاتصالات، في إطار استعدادها لمغادرة اليمن، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.