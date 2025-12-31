إعلان

وزير الدفاع السوداني: عودة المواطنين للخرطوم بشكل كبير بعد سيطرة الجيش

كتب-عبدالله محمود:

08:27 م 31/12/2025

الفريق أول ركن عوض بن عوف

أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف، إقامة معسكرات للاجئين بعيدة عن المدن.

وقال عوض بن عوف في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إنه سيتم تطبيق القانون في مواجهة الأجانب الموجودين بطرق غير شرعية داخل الأراضي السودانية.

وأكد وزير الدفاع السوداني، أن المؤسسات والسفارات ستعود تدريجيا إلى الخرطوم، مشيرًا إلى أن معدلات عودة المواطنين للخرطوم كبيرة جدا بعد سيطرة الجيش.

وأشار وزير الدفاع السوداني، إلى أن قوات الجيش نجحت في إفراغ الخرطوم من التشكيلات العسكرية، مؤكدًا أن الوضع الأمني في الخرطوم تحسن بشكل كبير.

الفريق أول ركن عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني الخرطوم

