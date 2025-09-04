ترامب يجري مكالمة هاتفية مع زيلينسكي وزعماء أوروبيين خلال قمة باريس

وكالات

قالت الرئاسة الفرنسية، إن قادة أوروبيين أجروا، الخميس، مكالمة عبر الفيديو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد اجتماعهم في قمة باريس لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وكان قادة ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اجتمعوا في وقت سابق من اليوم نفسه لوضع اللمسات الأخيرة على الضمانات الأمنية لكييف. ومن جانبه، عقد زيلينسكي محادثات منفصلة مع المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف.

وانضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قادة من 30 دولة في ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين"، الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس.

ورغم إعراب زيلينسكي عن استعداده للتفاوض، فإن اتفاق وقف إطلاق النار ليس مطروحًا حاليًا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بوتين سيقبل بوقف القتال. وكان الرئيس الروسي قد صرح الأربعاء، بأنه في غياب اتفاق، "ستضطر روسيا لتحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية".

ويأتي ذلك بعدما وجه ترامب تهديدًا مبطنًا لبوتين، محذرًا من عواقب غير محددة إذا لم يكن راضيًا عن الخطوات الروسية المقبلة.

وقال ترامب الأربعاء: "مهما كان قراره، إما سنكون سعداء به أو غير سعداء. وإذا كنا غير سعداء به، فسترون ما سيحدث".