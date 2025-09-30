ترامب: نناقش جعل الجيش الأمريكي أكبر حجمًا

وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، في كلمته أمام كبار القادة العسكريين بوزارة الحرب "البنتاجون" في كوانتيكو بولاية فرجينيا، إنه إدارته تدرس جعل الجيش "أكبر".

وقال ترامب: "نفكر في جعل الجيش أكبر لأن لدينا الكثير من الأشخاص، ومن الجيد أن نكون قادرين على الاستغناء عن الأشخاص بسبب عدم جدارتهم وأنهم ليسوا مؤهلين لأي سبب، سواء جسدي أو عقلي، لست مضطرا إلى قبولهم بعد الآن".

وأشار ترامب، إلى أن غير راضٍ عن الأشخاص السابقين الذين شغلوا مناصب رفيعة في الجيش الأمريكي، مضيفا "أبعدنا الكثير منهم من الجيش، سأكون صادقا، لم يعجبني القيام بذلك، لكننا أبعدنا الكثير منكم لأننا لم نكن راضين عن معرفتنا كل شئ عن الجميع".

وأكد ترامب، أن الجيش الأمريكي واجه في السابق صعوبة في تجنيد الأشخاص، لكن انتخابه رئيسا للولايات المتحدة أحدث فرقا في ذلك، وفق تعبيره.

وأوضح ترامب: "يمكنني أن أقول، إنه على عكس ما كان قبل عامين، كانوا يائسين من تجنيد الناس ولم يتمكنوا من ذلك، ما الفرق الذي يمكن أن تحدثه الانتخابات الرئاسية".