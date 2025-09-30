"خنوع وإذعان".. البرادعي ينتقد خطة ترامب للسلام في غزة

وكالات

اعتبر نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، أن المبادرة الأمريكية المتعلقة بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة ليست سوى "خطة للخضوع والاستسلام".

وفي تغريدة نشرها يوم الاثنين عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال البرادعي: "استمعت للتو إلى المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض حول غزة وفلسطين"، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف البرادعي معبرًا عن مشاعره: "غمرني شعور عميق بالحزن على مستقبل فلسطين والمنطقة العربية بأكملها".

استمعت الآن إلى المؤتمر الصحفي فى البيت الأبيض بشأن غزة وفلسطين…



وتملكني شعور بالأسى العميق على حال ومستقبل فلسطين بل والمنطقة العربية بأسرها …



هذه ليست خطة سلام وانما مخطط خنوع وإذعان ! — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) September 29, 2025

وتابع مؤكدًا: "ما طُرح لا يمثل خطة سلام، بل هو مخطط للإذعان والخنوع".

وأعلن البيت الأبيض، مساء أمس الاثنين، رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.