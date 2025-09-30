إعلان

"خنوع وإذعان".. البرادعي ينتقد خطة ترامب للسلام في غزة

كتب : مصراوي

11:04 ص 30/09/2025

محمد البرادعي

وكالات

اعتبر نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، أن المبادرة الأمريكية المتعلقة بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة ليست سوى "خطة للخضوع والاستسلام".

وفي تغريدة نشرها يوم الاثنين عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال البرادعي: "استمعت للتو إلى المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض حول غزة وفلسطين"، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف البرادعي معبرًا عن مشاعره: "غمرني شعور عميق بالحزن على مستقبل فلسطين والمنطقة العربية بأكملها".

وتابع مؤكدًا: "ما طُرح لا يمثل خطة سلام، بل هو مخطط للإذعان والخنوع".

وأعلن البيت الأبيض، مساء أمس الاثنين، رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.

محمد البرادعي خطة ترامب للسلام غزة وقف إطلاق النار

