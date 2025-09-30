ترامب يؤكد دعم باكستان لخطته للسلام وإنهاء الحرب في غزة

واشنطن- (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن باكستان رحبت بخطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وعدم ضم أو احتلال إسرائيل للقطاع ، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن ترامب قوله ، إن دولا محيطة بإسرائيل مثل الأردن ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، ودول عربية وإسلامية أخرى أعربت عن دعمها للصفقة، مشيرا إلى كل من باكستان وإندونيسيا كمثال لدول لا تعترف بوجود إسرائيل.

وأضاف ترامب،:" إن رئيس وزراء باكستان (شهباز شريف) ورئيس أركان الجيش الباكستاني (المارشال سيد عاصم منير) يدعمان الخطة بنسبة 100 %".

ووضع ترامب أمس الاثنين، خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس وإقامة حكم ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب. وتنص خطة ترامب على إنشاء مجلس حكم مؤقت يترأسه ترامب ويشمل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ولا تتطلب الخطة مغادرة سكان غزة للقطاع وتدعو إلى إنهاء الحرب فورا إذا وافق كلا الجانبين على ذلك. كما تدعو الخطة حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل لها، وهو جهد يبدو صعب التنفيذ في ظل انتشار الرهائن في جميع أنحاء القطاع. وصرح مسؤول كبير في إدارة ترامب، غير مصرح له بمناقشة تفاصيل الخطة علنا، بأن مهلة الـ 72 ساعة تبدأ بقبول حماس للمقترح.

ودعا الرئيس الأمريكي الشعب الفلسطيني إلى تحمل المسؤولية "عن مصيره" وتبني مقترحه للسلام.