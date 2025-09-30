إعلام عبري: عائلات جنود إسرائيليين تغلق شارعًا قرب تل أبيب

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن عائلات جنود إسرائيليين أغلقوا شارع أيالون الرئيسي قرب تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان: "نأمل أن يعود الأسرى إلى ديارهم وأن تنتهي هذه الحرب السياسية".

وأكد جولان، أن هذه الحرب لم تعد ذات هدف أمني منذ زمن، وأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ينبغي توقيعها منذ مدة.

وذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجّل إبرام اتفاق لأسباب سياسية وعليه الاعتذار عن الدماء التي سُفكت والمعاناة التي تسبب فيها.

وأعلن البيت الأبيض، مساء أمس الاثنين، رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.