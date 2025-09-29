إعلان

أمريكا تنتقد الأمم المتحدة لعدم تصنيف حماس "منظمة إرهابية"

كتب : مصراوي

06:27 م 29/09/2025

مجلس الأمن الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال المندوب الأمريكي بمجلس الأمن الدولي، إنه يستغرب قيام دول مجلس الأمن بالتركيز على انتقاد إسرائيل بشكل "مرضي"، بحسب وصفه، مضيفًا أن 80% من اجتماعات المجلس خُصِصت لانتقاد إسرائيل و"هذا لا يخدم حل القضية الفلسطينية"، وفق زعمه.

واعتبر أن الخطابات "الجوفاء" لن تحل القضية الفلسطينية بل التحرك العملي الذي تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقدًا الأمم المتحدة لعدم تصنيفها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى الآن على أنها "منظمة إرهابية".

وحمّل المندوب الأمريكي بمجلس الأمن حماس المسؤولية الكاملة عن الحرب الدائرة في غزة، لافتًا إلى أن الضغط يجب أن يكون على حماس لوقف إراقة الدماء وإلقاء سلاحها.

وأكد المندوب الأمريكي بمجلس الأمن، أن بلاده ستواصل العمل مع إسرائيل وشركائها العرب للتفاوض على السلام وإخراج الأسرى من غزة وإيجاد مستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة ولشعوبها.

ويعقد مجلس الأمن الدولي (يضم المجلس في عضويته 15 عضوا منهم 5 دائمو العضوية يتمتعون بحق النقض "الفيتو")، اليوم الاثنين، اجتماعًا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية.

ويأتي اجتماع مجلس الأمن اليوم في آخر أيام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض قادة ومسؤولي الدول أولوياتهم الوطنية ورؤيتهم للتصدي للتحديات المشتركة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الأمن الدولي حماس منظمة إرهابية الأمم المتحدة إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري
محمد شريف مهاجماً.. تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك
هل تُشعل أسعار الوقود موجة تضخمية جديدة؟ خبراء يوضحون السيناريوهات المتوقعة
4 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس
تشكيل متوقع وموعد.. كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك