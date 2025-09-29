أمريكا تنتقد الأمم المتحدة لعدم تصنيف حماس "منظمة إرهابية"

وكالات

قال المندوب الأمريكي بمجلس الأمن الدولي، إنه يستغرب قيام دول مجلس الأمن بالتركيز على انتقاد إسرائيل بشكل "مرضي"، بحسب وصفه، مضيفًا أن 80% من اجتماعات المجلس خُصِصت لانتقاد إسرائيل و"هذا لا يخدم حل القضية الفلسطينية"، وفق زعمه.

واعتبر أن الخطابات "الجوفاء" لن تحل القضية الفلسطينية بل التحرك العملي الذي تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقدًا الأمم المتحدة لعدم تصنيفها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى الآن على أنها "منظمة إرهابية".

وحمّل المندوب الأمريكي بمجلس الأمن حماس المسؤولية الكاملة عن الحرب الدائرة في غزة، لافتًا إلى أن الضغط يجب أن يكون على حماس لوقف إراقة الدماء وإلقاء سلاحها.

وأكد المندوب الأمريكي بمجلس الأمن، أن بلاده ستواصل العمل مع إسرائيل وشركائها العرب للتفاوض على السلام وإخراج الأسرى من غزة وإيجاد مستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة ولشعوبها.

ويعقد مجلس الأمن الدولي (يضم المجلس في عضويته 15 عضوا منهم 5 دائمو العضوية يتمتعون بحق النقض "الفيتو")، اليوم الاثنين، اجتماعًا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية.

ويأتي اجتماع مجلس الأمن اليوم في آخر أيام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض قادة ومسؤولي الدول أولوياتهم الوطنية ورؤيتهم للتصدي للتحديات المشتركة.