ألمانيا: التوصل إلى حل للصراع في غزة بات قريب المنال

وكالات

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول كلا من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى الموافقة على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وخلال اجتماع مع نظرائه من بولندا وفرنسا وأوكرانيا، قال فاديفول في وارسو اليوم الاثنين إن الحل بات قريب المنال بفضل جهود الحكومة الأمريكية"، مضيفًا: "ندعو كل المعنيين الآن إلى التحلي بالشجاعة لاتخاذ الخطوة الحاسمة الأخيرة".

وقال فاديفول: "يجب لهذه الحرب أن تنتهي أخيرًا الآن، وعلى حركة حماس أن تُعيد الرهائن إلى عائلاتهم أخيرًا"، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية سعت بشكل مكثف خلال الأشهر الماضية من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، وأضاف:" لقد حان الوقت الآن لفتح الباب أمام سلام طويل الأمد"، وشدد الوزير على أن الحكومة الألمانية مقتنعة بأن السلام لن يتحقق إلا عبر حل تفاوضي يقوم على أساس الدولتين، لا يكون لحماس فيه أي دور.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية لا تزال تتحدث عن هذا الحل رغم أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان صَوَّت رسميا في يونيو 2024 لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر بأنها "مكافأة للإرهاب"، معتبرا أن "مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة حماس التي ستستخدم دولة فلسطين بعد ذلك لشن هجمات على إسرائيل".

وبعد ما يقارب عامين من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، سيعقد الرئيس الأمريكي اجتماعا في واشنطن في وقت لاحق من اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعرض عليه خطة لوقف إراقة الدماء، وقال ترامب لموقع "أكسيوس" الإخباري إن المباحثات حول الخطة "في مرحلتها النهائية".