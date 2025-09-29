بدء رفع آثار حادث قطار البضائع في بني سويف- بني سويف



بني سويف -حمدي سليمان:

بدأت أوناش السكة الحديد، مدعومة بفرق فنية من ورش الهيئة، في رفع آثار حادث خروج قطار بضائع عن القضبان بمركز ببا جنوب بني سويف، والذي تسبب في توقف حركة القطارات بالاتجاه النازل بشكل كامل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح مصدر مسؤول، أنه تم الدفع بأوناش من مناطق بني سويف والمنيا للمشاركة في أعمال الرفع، نظرًا لخروج 7 عربات عن القضبان، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لإزالة العوائق وإعادة انتظام حركة القطارات.

وأضاف المصدر أن قيادات السكة الحديد ومدير أمن بني سويف انتقلوا إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال الرفع والإجراءات المتبعة لتسيير الحركة، بجانب تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب خروج القطار عن القضبان.