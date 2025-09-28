مرة أخرى.. رصد طائرات مسيرة فوق مواقع عسكرية دنماركية

كوبنهاجن (د ب أ)

تم رصد طائرات مسيرة مجددًا فوق قواعد عسكرية دنماركية خلال الليل، حسبما أعلنت القوات المسلحة اليوم الأحد بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه الحوادث لم تؤد لإغلاق أي مجال جوي فوق المطارات الدنماركية.

ويأتي رصد الطائرات قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ومن المقرر أن يناقش القادة حماية البنية التحتية المهمة وتعزيز الاستعداد الدفاعي الأوروبي.

ويشار إلى أن الدنمارك في حالة تأهب قصوى في أعقاب سلسلة حوادث متعلقة بالطائرات المسيرة خلال الأسبوع الماضي. وكان قد تم إغلاق مطار كوبنهاجن لعدة ساعات يوم الاثنين الماضي، في حين تضررت مطارات أصغر بعد يومين. كما تم رصد طائرة مسيرة واحدة على الأقل فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك أمس السبت.

ووصفت الحكومة الدنماركية الأحداث بـ" الهجوم الهجين"، ويشتبه المحققون في أن يكون هناك جهة محترفة تهدف لبث الاضطراب في البلاد.

ونفت روسيا تورطها وذلك في بيان من خلال سفارتها في الدنمارك الخميس الماضي.