وكالات

بدأ القادة العسكريون الأمريكيون المنتشرين في أنحاء العالم الاستعداد للسفر إلى ولاية فرجينيا لحضور اجتماع مع وزير الدفاع بيت هيجسيث، والذي وصفه بعض المسؤولين يوم الجمعة بأنه تجمع يركز على "روح المحارب"، وفق ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

واستدعى هيجسيث جنرالات وأميرالات أمريكيين من مختلف أنحاء العالم إلى اجتماع في كوانتيكو بولاية فرجينيا يوم الثلاثاء المقبل، وهو تجمع نادر للقيادة العسكرية للبلاد في مكان واحد.

وقال مسؤولان أمريكيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، لـ"رويترز"، إن الحدث سوف يركز على مناقشة وزير الدفاع للحاجة إلى الالتزام بـ"أخلاقيات المحارب" في جميع أنحاء الجيش. بينما قال آخرون، إن الحدث الذي يستمر لمدة ساعة تقريبًا قد يتطرق إلى مجالات أخرى.

وأضاف مسؤول ثالث للوكالة، أنه نظرًا لعدد المسؤولين الكبار الذين سيتواجدون في موقع واحد، فمن المرجح أن تتم مناقشة قضايا جوهرية، مثل استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة للإدارة والتقلص المتوقع في الرتب العليا في الجيش، حتى لو لم تكن مدرجة رسميًا على جدول الأعمال.

وقال المسؤول: "لن أتفاجأ إن حدثت أي مفاجآت خلال الحدث. لن نتهاون في حذرنا".

كما صرح مسؤولون لرويترز، بأنه من المتوقع أن يُعقد الحدث في جامعة مشاة البحرية في كوانتيكو بولاية فرجينيا. ومن المتوقع أن يتوجه بعض كبار المسؤولين، الذين تُوفر لهم طائرات عسكرية أمريكية للرحلات الرسمية، إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند.

وحسب "رويترز"، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أماكن بعيدة مثل كوريا الجنوبية واليابان وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط - والتي يقودها جنرالات وأدميرالات من حاملي النجومتين والثلاث والأربع.

وفي السياق ذاته، قالت 6 مصادر في البيت الأبيض لشبكة CNN، إن هيجسيث سيقوم بشرح إعادة هيكلة وزارة الدفاع لتصبح "وزارة الحرب" فضلًا عن وضع معايير جديدة للأفراد العسكريين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للشبكة: "الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض قوة الجيش الجديد في عهد الرئيس ترامب".

وأفادت 3 مصادر، بأن الاجتماع يُتوقع أن يكون بمثابة "تجمع تحفيزي"، إذ سيشدد وزير الدفاع على أهمية "روح المحارب"، ويعرض رؤيته الجديدة للجيش الأمريكي، إلى جانب مناقشة معايير محدثة للجاهزية واللياقة والتدريب يُنتظر من الضباط الالتزام بها وتطبيقها.

وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة أو حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع الثلاثاء، قال مسؤولان لـ CNN، إن ترامب لا يخطط حاليًا للمشاركة أو الحضور.

في كل خطاب عام يلقيه تقريبًا، يتحدث وزير الدفاع بيت هيجسيث عن "روح المحارب" والحاجة إلى أن يتمتع الجيش الأمريكي بـ"عقلية المحارب".

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لإعادة تسمية وزارة الدفاع باسم "وزارة الحرب"، وهو ما عاد إلى اللقب الذي حملته حتى بعد الحرب العالمية الثانية عندما سعى المسؤولون إلى التأكيد على دور البنتاجون في منع الصراعات.

سارع هيجسيث، المذيع السابق في قناة فوكس نيوز، إلى إعادة هيكلة الوزارة بشكل جذري، إذ أقال عددًا من كبار الجنرالات والأدميرالات في إطار مساعيه لتطبيق أجندة ترامب للأمن القومي، والتخلص من مبادرات التنوع التي يصفها بـ"التمييزية".